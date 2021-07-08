Курс валют: доллар и евро вернулись к росту

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 7 июля курс составлял 27,25 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 8 июля установлен на уровне 32,29 грн / евро. По состоянию на 7 июля курс составлял 32,26 грн / евро.



На наличном рынке 8 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,15 продают - по 27,28 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 27,10 - 27,80 грн / $.

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