Курс валют: доллар и евро продолжают дорожать

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 1 июля курс был 27,23 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 2 июля установлен на уровне 32,52 грн/вро. По состоянию на 1 июля курс составлял 32,35 грн/евро.



На наличном рынке 2 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,16 продают - по 27,30 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 27,24 - 27,80 грн/$.



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