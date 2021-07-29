Курс валют: доллар и евро продолжают дешеветь
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 29 июля 2021 года на отметке 26,86 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 28 июля курс составлял 26,91 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 29 июля установлен на уровне 31,70 грн / евро. По состоянию на 28 июля курс составлял 31,78 грн / евро.
На наличном рынке 29 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27,05 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 26,97 грн / $, продажи - в пределах 26,50 - 27,95 грн / $.
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