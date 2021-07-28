Курс валют: доллар и евро продолжают дешеветь

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 27 июля курс составлял 26,98 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 28 июля установлен на уровне 31,78 грн/евро. По состоянию на 27 июля курс составлял 31,81 грн/евро.

На наличном рынке 28 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 26,97 грн/$, продажи - в пределах 26,50 - 27,95 грн/$.