Курс валют: доллар и евро незначительно подорожали
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 августа 2021 на отметке 26,68 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 17 cерпня курс составил 26,65 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 18 августа установлен на уровне 31,38 грн / евро. По состоянию на 17 августа курс составлял 31,36 грн / евро.
На наличном рынке 18 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,70 продают - по 26,80 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 26,80 грн / $, продажи - в пределах 26,76 - 28,20 грн / $.
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