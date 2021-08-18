Курс валют: доллар и евро незначительно подорожали

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 17 cерпня курс составил 26,65 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 18 августа установлен на уровне 31,38 грн / евро. По состоянию на 17 августа курс составлял 31,36 грн / евро.

На наличном рынке 18 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,70 продают - по 26,80 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 26,80 грн / $, продажи - в пределах 26,76 - 28,20 грн / $.

