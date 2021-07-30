Курс валют: доллар и евро на конец недели перешли к росту

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 29 июля курс составлял 26,86 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 30 июля установлен на уровне 31,92 грн/евро. По состоянию на 29 июля курс составлял 31,70 грн/евро.

На наличном рынке 30 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27,02 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 26,97 грн/$, продажи - в пределах 26,50 - 27,95 грн/$.



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