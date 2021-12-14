Курс НБУ: стоимость доллара опустилась ниже 27 грн

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,33 грн, 10 российских рублей – 3,66 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 26,93 грн, продают – по 27 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,85 грн до 26,96 грн, продажи – от 26,98 грн до 27,05 грн.

Напомним, на понедельник, 13 декабря, официальный валютный курс был установлен на уровне 27,02 грн/$, 30,45 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.