Курс НБУ: стоимость доллара опустилась ниже 27 грн
Во вторник, 14 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,89 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,33 грн, 10 российских рублей – 3,66 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 26,93 грн, продают – по 27 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 26,85 грн до 26,96 грн, продажи – от 26,98 грн до 27,05 грн.
- Напомним, на понедельник, 13 декабря, официальный валютный курс был установлен на уровне 27,02 грн/$, 30,45 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.
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