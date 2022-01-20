Курс НБУ: гривна окрепла по отношению к доллару на 1 копейку
На четверг, 20 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,40 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 32,19 грн, 10 российских рублей – 3,73 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:45, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,45 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,17 грн до 28,35 грн, продажи – от 28,32 грн до 28,5 грн.
Накануне, 19 января , официальный валютный курс составил 28,41 грн/$, 32,34 грн/евро, 3,72 грн за 10 российских рублей.
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