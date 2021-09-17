Курс НБУ: доллар вырос в цене

Об этом сообщает сайт НБУ .



На наличном рынке 17 сентября станет на 8:00, по данным финансового портала "Минфин", доллар в покупают по цене от 26,6 до 26,71 грн / $, продают - в пределах 26,73-26,8 грн / $ .



Накануне, 16 сентября, официальный валютный курс составлял 26,65 грн / $, 31,52 грн / евро и 3,66 грн за 10 российских рублей.

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