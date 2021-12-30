Курс НБУ: доллар продолжил дешеветь
На четверг, 30 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,2 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,78 грн, 10 российских рублей – 3,68 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,16 грн, продают – по 27,24 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27,13 грн до 27,21 грн, продажи – от 27,23 грн до 27,35 грн.
Накануне, 29 декабря, официальный валютный курс составил 27,22 грн/$, 30,84 грн/евро, 3,7 грн/10 российских рублей.
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