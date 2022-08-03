Курс наличной гривни к доллару будет укрепляться, – экономист Пендзин
Национальный банк Украины ожидает, что наличный курс будет 37,5-38 грн/$
Об этом в эфире Еспресо сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"У нас была волна по курсу доллара. Она однозначно была спекулятивной и была подогрета рынком. Как следствие, люди, которые покупали по 42-42,5 грн/$ уже достаточно серьезно потеряли. Есть большая беда украинца - он очень чувствителен к паническим настроениям и ажиотажу", - отметил он.
По его словам, были большие объемы, которые покупались по 42 грн/$, уже сегодня можно купить по 39.7-39.8 грн.
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"Я думаю, что процесс укрепления наличной гривни будет продолжаться дальше и мы увидим разницу между официальным и наличным курсом не более 7-8%. Однозначно, доллар будет еще дешеветь, несмотря на любые вещи. НБУ ожидает, что наличный курс будет 37,5-38 грн/$. Это будет соответствовать балансировке рынка. До поднятия официального курса, курс наличности был сбалансирован на этом уровне. После поднятия кто-то захотел заработать и, наверное, заработал", - подытожил экономист.
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