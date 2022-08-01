Курс гривни спекулятивно разгоняется, – инвестиционный банкир Фурса

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

Сегодня курс доллара к гривне на черном рынке уже составляет 40-41 грн. За последнюю неделю мы наблюдали психологически спекулятивный занос курса. Такую же ситуацию мы наблюдали в начале июня, когда курс спекулятивно разгоняли. Тут произошло то же самое. НБУ изменил курс и вполне естественно, что курс на черном рынке тоже изменился", – объяснил Фурса.

Инвестиционный банкир считает, что НБУ может потерять контроль над курсом гривни.

"Сначала курс был изменен естественными факторами, а уже потом началось спекулятивное увеличение курса. И сейчас для НБУ очень важно подать сигнал, что перестановка курса была разовой акцией, а не постоянной. Если этого не произойдет, то НБУ может потерять контроль над курсом гривни" , – добавил он.

Национальный банк Украины 21 июля установил новый официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 36,56 грн за доллар. Следовательно, он вырос на 25% с 24 февраля.

29 июля Национальный банк Украины принял постановление об ужесточении требований к ряду небанковских учреждений с целью минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны. Таким решением НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.

По состоянию на утро 1 августа доллар в обменниках можно приобрести по 40,50 грн, а евро – по 41,20 грн

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