Курс гривни спекулятивно разгоняется, – инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что курс гривни на черном рынке разгоняется спекулятивно
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
Сегодня курс доллара к гривне на черном рынке уже составляет 40-41 грн. За последнюю неделю мы наблюдали психологически спекулятивный занос курса. Такую же ситуацию мы наблюдали в начале июня, когда курс спекулятивно разгоняли. Тут произошло то же самое. НБУ изменил курс и вполне естественно, что курс на черном рынке тоже изменился", – объяснил Фурса.
Инвестиционный банкир считает, что НБУ может потерять контроль над курсом гривни.
"Сначала курс был изменен естественными факторами, а уже потом началось спекулятивное увеличение курса. И сейчас для НБУ очень важно подать сигнал, что перестановка курса была разовой акцией, а не постоянной. Если этого не произойдет, то НБУ может потерять контроль над курсом гривни" , – добавил он.
- Национальный банк Украины 21 июля установил новый официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 36,56 грн за доллар. Следовательно, он вырос на 25% с 24 февраля.
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29 июля Национальный банк Украины принял постановление об ужесточении требований к ряду небанковских учреждений с целью минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны. Таким решением НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.
- По состоянию на утро 1 августа доллар в обменниках можно приобрести по 40,50 грн, а евро – по 41,20 грн
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