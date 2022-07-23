Курс гривни к осени стабилизируется, – экономист Найман
Курс доллара вырастет до 40 грн/$
Об этом экономист Эрик Найман сказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.
"Идем, к сожалению, к 40 грн за доллар. На черном рынке уже покупают доллар дороже 39 грн. Я думаю, что в течение 1,5-2 месяцев ситуация будет не очень хорошей для гривни, но выше 40 грн/$ я не ожидаю", - сказал он.
Найман считает этот показатель психологическим пределом.
"Дальше у нас будет экспорт – так или иначе он уже налаживается. У нас более стабильная ситуация с получением финансовой помощи. Эти два фактора позволят к осени стабилизировать курс, и уже в следующем году мы будем обсуждать ситуацию, почему гривня так резко укрепляется, как укрепление остановить. Но после того как завершится горячая фаза и начнут заходить деньги на восстановление Украины", - подытожил экономист.
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