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Курс евро к доллару упал до самого низкого за 20 лет уровня

5 сентября, 2022 понедельник
11:46
Экономика

Курс европейской валюты к американскому доллару упал до самого низкого уровня с 2002 года - $0,9881 за 1 евро

Об этом сообщает DW .

Утром в понедельник, 5 сентября, 1 евро можно купить за $0,9881. В последний раз евро стоил так дешево в конце 2002 года. Падение курса произошло после того, как Европейский центральный банк 2 сентября установил базовую ставку на уровне $0,9993 за евро.

Единая европейская валюта постепенно дешевела в течение 2022 года, в июне резко упала в цене, а в середине июля сравнялась с долларом. Эксперты связывают это с последствиями войны РФ против Украины и газовым шантажом России, резко сократившей поставки топлива в Европу. Вследствие этого европейским потребителям придется платить больше импортированных товаров, тогда как экспорт из ЕС становится более привлекательным на международных рынках.

Европейский центральный банк уже повысил ставки по кредитам, чтобы сдержать инфляцию. В то же время Федеральная резервная система США приняла аналогичные меры быстрее, что способствовало укреплению доллара.

Последний доллар и евро стоили одинаково в 2002 году, сразу после введения в обращение наличной европейской валюты.

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курс валют
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