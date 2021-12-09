Курс доллара снижается второй день подряд
На 9 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 27,21 грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 9 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2167 грн за доллар.
Курс гривни к евро установлен на уровне 30,7698 грн/евро.На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,13 грн, продают - по 27,22 грн.
Курс доллара на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.
- На 8 декабря Национальный банк Украины устанавливал официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 27,33 грн/$.
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