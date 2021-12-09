Курс доллара снижается второй день подряд

Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 9 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2167 грн за доллар.

Курс гривни к евро установлен на уровне 30,7698 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 27,13 грн, продают - по 27,22 грн.

Курс доллара на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

На 8 декабря Национальный банк Украины устанавливал официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 27,33 грн/$.