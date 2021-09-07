Курс Bitcoin упал на 12%, но восстанавливает позиции

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.



С начала дня 1 Bitcoin торговался в районе $52 тыс.



В 18:00 его цена упала до $44, 5 тыс. По состоянию на сейчас он стоит более $47 тыс.



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