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Курс Bitcoin упал на 12%, но восстанавливает позиции

7 сентября, 2021 вторник
20:44
Новости

Курс криптовалюты BTC на сегодняшних торгах упал до $44, 5 тыс

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

С начала дня 1 Bitcoin торговался в районе $52 тыс.

В 18:00 его цена упала до $44, 5 тыс. По состоянию на сейчас он стоит более $47 тыс.
 

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