Курс Bitcoin упал на 12%, но восстанавливает позиции
Курс криптовалюты BTC на сегодняшних торгах упал до $44, 5 тыс
Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.
С начала дня 1 Bitcoin торговался в районе $52 тыс.
В 18:00 его цена упала до $44, 5 тыс. По состоянию на сейчас он стоит более $47 тыс.
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