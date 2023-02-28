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Курица в духовке. Рецепт приготовления
Вкусно, питательно и недорого. Праздник на каждый день!
Ингредиенты:
- Одна курица
- Две столовые ложки соевого соуса
- Две столовые ложки растительного масла
- Сухой розмарин – одна чайная ложка (без горки)
- Одна чайная ложка красного молотого перца.
- Специи сухие – базилик (одна чайная ложка без горки)
- Одна чайная ложка сахара
- Одна чайная ложка (без горки) черного молотого перца (не острого)
- Чеснок – два зубка
Рецепт приготовления:
- Если ваша курица заморожена – разморозьте ее
- Домашняя курица может запекаться немного дольше приведенного в рецепте времени приготовления.
- Смешиваем постное масло и соевый соус
- Добавляем сахар
- Пропускаем через пресс чеснок
- Добавляем специи и перец
- Все перемешиваем до полного растворения сахара
- Промываем курицу и обсушиваем ее внутри и снаружи
- Наносим на курицу маринад со всех сторон и внутри.
- Заворачиваем нашу курочку в пищевую пленку и оставляем на час мариноваться в прохладном месте.
- Достаем курицу и выкладываем ее на фольгу
- Связываем ножки суровой ниткой
- Убираем с грудки птицы и с ножек остатки специй, розмарина и чеснок
- Оборачиваем курицу фольгой
- Кладем в форму для запекания
- Разогреваем духовку до 50 градусов
- Ставим нашу курицу в форме для запекания в духовку.
- Выставляем режим "верх-низ" и запекаем при температуре 200 градусов
- Печем 40-50 минут
- Достаем из духовки наш деликатес, разворачиваем фольгу, разрезаем нитку на ножках
- Кончики крыльев обматываем фольгой
- Грудку и ножки смазываем жиром и соком от выпечки
- Меняем режим духовки на "гриль" или "конвекцию"
- Готовим до появления золотистой корочки
- Периодически проверяем, как идет процесс
- Время – обычно от 5 до 15 минут
- Наша курочка готова!
Приятного аппетита!
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