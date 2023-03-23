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Курировал псевдореферендум в Херсоне: СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ

23 мартa, 2023 четверг
13:50
Криминал

СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, считающемуся куратором оккупированной Херсонщины. Он способствовал распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины

Об этом информирует пресс-служба СБУ в telegram .

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича.

"Должностное лицо лично координировало процесс организации и проведения незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что фигурант дела находился во временно оккупированном Херсоне в период с 23 по 28 сентября прошлого года. В его обязанности, среди прочего, входило обеспечение "нужных" Москве результатов псевдорефендума.

"Именно по его указанию представители "избиркомов", совместно с вооруженными оккупантами, обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу Кремля", - рассказали в СБУ.

Кроме того, действующий российский депутат снимал и выкладывал в своих соцсетях постановочные видео о раздаче российской гуманитарной помощи в регионе.

В настоящее время злоумышленник находится на территории России, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

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