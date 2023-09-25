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Куриные наггетсы. Рецепт приготовления в домашних условиях
Нагетсы – это аккуратные кусочки сочного куриного филе в панировке, их обжаривают в духовке или на сковороде до хрустящей золотистой корочки
Нагетсы в духовке
Ингредиенты:
- куриная грудка - четыре штуки
- соль и специи (по вкусу)
Для панировки:
- куриные яйца - четыре штуки
- овсяные хлопья – 12 столовых ложек (или панировочные сухарии)
- прованские травы (по вкусу)
- кунжут – две столовые ложки
- твердый сыр - четыре столовых ложки
Пошаговый рецепт приготовления куриных наггетсов:
- моем куриное филе
- режем на брусочки
- замачиваем мясо на несколько часов в холодной воде с одной чайной ложкой соли
- обсушиваем курятину
- разбиваем яйца в глубокий сосуд
- взбиваем венчиком
- натираем сыр
- добавляем его в яичную массу
- всыпаем соль и специи (по вкусу)
- перемешиваем
- панировочные сухари смешиваем с ароматными травами и кунжутом.
- обмакиваем каждый кусок в яично-сырную смесь
- обваливаем в панировочных сухарях
- застилаем противень фольгой
- выкладываем нагетсы
- выпекаем в духовке 15 минут при температуре 200 °С
- подаем с любимым соусом.
Фото: Getty Images
Нагетсы в сковороде
Ингредиенты:
- куриное филе - 500 г
- базилик или петрушка – одна столовая ложка
- мука - четыре столовых ложки
- три яйца
- панировочные сухари - один стакан
- соль, черный перец молотый (по вкусу)
- растительное масло - 150 мл
Пошаговое приготовление куриных наггетсов:
- измельчаем в блендере курицу на фарш
- нарезаем зелень
- добавляем в фарш
- перчим, солим
- вымешиваем
- лепим будущие нагетсы
- сначала обваливаем в муке
- затем в яйцах
- напоследок в панировке
- максимально разогреваем сковороду с маслом
- жарим нагетсы по несколько штук по четыре минуты с каждой стороны
- подаем горячими с разными соусами.
Приятного аппетита!
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