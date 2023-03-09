Курьезного гола Ракицкого не хватило "Шахтеру" для победы над "Фейенордом" в Лиге Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью против нидерландского "Фейенорда"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Варшаве, закончился вничью 1:1. "Шахтер" вышел вперед на 79-й минуте благодаря курьезному голу Ярослава Ракицкого. Центрбек невероятно сгруппировался при угловой и спиной отправил мяч в ворота нидерландцев.
На последних минутах матча "Фейеноорд" ответил на пропущенный гол. Эсекьель Бульяуде выиграл верховое единоборство в штрафной "Шахтера" и сделал счет 1:1.
Ответный матч пройдет 16 марта в Нидерландах.
Лига Европы
1/8 финала
9 марта
"Шахтер" (Украина) – "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:1
Голы: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 89
"Шахтер": Трубин, Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Криськив (Джурасек, 63), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 63).
"Фейенорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Себастьян Шиманьский (Дилросун, 73), Кекчю, Виффер, Идрисси (Игорь Пайшан, 72), Джаханбахш (86).
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