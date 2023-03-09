Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Варшаве, закончился вничью 1:1. "Шахтер" вышел вперед на 79-й минуте благодаря курьезному голу Ярослава Ракицкого. Центрбек невероятно сгруппировался при угловой и спиной отправил мяч в ворота нидерландцев.

На последних минутах матча "Фейеноорд" ответил на пропущенный гол. Эсекьель Бульяуде выиграл верховое единоборство в штрафной "Шахтера" и сделал счет 1:1.

Ответный матч пройдет 16 марта в Нидерландах.

Лига Европы

1/8 финала

9 марта

"Шахтер" (Украина) – "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:1

Голы: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 89

"Шахтер": Трубин, Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Криськив (Джурасек, 63), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 63).

"Фейенорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Себастьян Шиманьский (Дилросун, 73), Кекчю, Виффер, Идрисси (Игорь Пайшан, 72), Джаханбахш (86).