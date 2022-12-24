Курды вышли на улицы Парижа в связи со стрельбой, которую считают терактом

Об этом информирует DW .

Издание отмечает, что протесты начались сразу после стрельбы в Париже, которую устроил 69-летний мужчина. Все трое погибших во время нее оказались курдами.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманин сообщил, что мишенью злоумышленника были иностранцы. Впрочем, у полиции нет доказательств того, что мужчина хотел навредить именно курдам.

Пока Дарманин общался с журналистами, представители курдской общины приступили к демонстрациям. Они начали швырять в полицию мусорники и другие вещи, которые были рядом. Также они поджигали баки, опрокидывали столики в ресторанах и повредили по меньшей мере один автомобиль. Для того чтобы разогнать толпу, правоохранители применили слезоточивый газ.

Члены курдского общества делятся, что полиция недавно предупреждала их об угрозе нападения на них. Теперь они требуют справедливости после стрельбы. В то же время они убеждены, что за убийством трех курдов стоит Турция. Также митингующие связали трагедию в пятницу с убийством трех курдских активистов в январе 2013 года.

Участники протестов выкрикивали фразы в сторону президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, в том числе "Эрдоган – террорист" и "Турецкое государство – убийца".

В результате демонстраций пострадали по меньшей мере 12 полицейских, пишет издание BFM TV .

фото: REUTERS

Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападение на курдов в Париже. Он отметил, что нападающий планировал нанести ущерб именно представителям этой общины.

"Курды Франции стали объектом отвратительной атаки в центре Парижа. Наши мысли с жертвами, борющимися за жизнь людьми, их семьями и близкими", - написал Макрон в твиттере.

BFM TV добавляет, что представитель по внешним связям Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Бериван Фират утверждает, что "курдская община была прямой мишенью" нападения в пятницу.

Также отмечается, что перфект французской полиции собирался принять лидеров курдского общества в субботу, 24 декабря. Встреча должна была состояться в 10 утра.

Кроме того, на 24 декабря 2022 на 12:00 по французскому времени курдская община запланировала еще одну демонстрацию. Она имела целью объединить 24 ассоциации курдской диаспоры со всей Франции, осудивших стрельбу. Протест прошел на площади Республики в Париже. В некоторых районах города вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Также BFM TV пишет, что арестованный 69-летний мужчина, устроивший стрельбу в Париже и взятый за это под стражу, заявил, что хотел написать именно на курдскую общину. Во время своего ареста злоумышленник назвал себя расистом.

Следствие приняло и сохранило расистский мотив стрелка для совершения преступления. Его добавили к уже существующим обвинениям, в частности к покушению на убийство, насилие с применением оружия и нарушение французского законодательства об оружии. Следовательно, ему также продлили срок заключения.

В пятницу, 23 декабря, 69-летний мужчина устроил стрельбу в центре Парижа, в результате чего три человека погибли, а еще четверо получили ранения.