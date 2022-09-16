Об этом говорится в видео, опубликованном на Telegram военного подразделения.

"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города. Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола. Двигаемся дальше", - говорится в сообщении.

В вечерней сводке за 16 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отбили атаку россиян на Бахмут и уничтожили 1 опорный пункт агрессора.

Начиная с 00:00 16 сентября российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных, 5 авиационных и 12 ударов из РСЗО.

Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях, они размещают в школах и лицеях личный состав и военную технику.

На оккупированных территориях Херсонщины российские военные осознают, что их единственные шансы вернуться домой – это ранение или смерть.

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