Купянск освобожден полностью, - спецподразделение Kraken
Спецподразделение Kraken сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов
Об этом говорится в видео, опубликованном на Telegram военного подразделения.
"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города. Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола. Двигаемся дальше", - говорится в сообщении.
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