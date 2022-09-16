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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Купянск освобожден полностью, - спецподразделение Kraken

Купянск освобожден полностью, - спецподразделение Kraken

16 сентября, 2022 пятница
20:16
война с Россией

Спецподразделение Kraken сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов

Об этом говорится в видео, опубликованном на Telegram военного подразделения.

"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города. Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола. Двигаемся дальше", - говорится в сообщении.

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