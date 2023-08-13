Об этом сообщил в facebook Генштаб ВСУ.

Также отмечается, что в этих направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения, оккупанты нанесли 2 ракетных удара и 24 авиационных удара по позициям ВСУ

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 24 авиационных удара и около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огурцово, Окип, Бударки на Харьковщине.

Купянское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка Петропавловка, Берестово, Кисловка Харьковской области.

Лиманское направление: противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Серебрянка, Звановка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Привилегия Донецкой области.

Авдеевское направление: враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстреам подверглись населенные пункты Александрополь, Спепово, Керамик, Новокалиново, Авдеевка Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление: враг нанес авиационные удары в районах Красного и Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Зеленая Роща Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Огромное, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Антоновка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

ВСУ в течение суток уничтожили ЗРК, станцию РЭБ и средство ПВО врага

Стало известно, что Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.