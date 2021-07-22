КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть дебютный матч украинского клуба в Лиге конференций
Сегодня полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов начинает еврокубковую кампанию и дебютирует в новом континентальном турнире - Лиге конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Юрия Максимова встретится в гостях с финским КуПС.
Матч состоится в Куопио на "Савон Саномат Арене" и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча КуПС - "Ворскла" запланирована на телеканале "Футбол 2".
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. Первый матч
22 июля
КуПС (Финляндия) - "Ворскла" (Украина)
Куопио, "Савон Саномат Арена"
Начало - 19:00
Прямая трансляция - "Футбол 2"
- Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".
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