КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть дебютный матч украинского клуба в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Юрия Максимова встретится в гостях с финским КуПС.

Матч состоится в Куопио на "Савон Саномат Арене" и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча КуПС - "Ворскла" запланирована на телеканале "Футбол 2".

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. Первый матч

22 июля

КуПС (Финляндия) - "Ворскла" (Украина)

Куопио, "Савон Саномат Арена"

Начало - 19:00

Прямая трансляция - "Футбол 2"

Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".

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