Купленные Фондом Порошенко и волонтерами дроны Autel передали бойцам Сил Специальных Операций

Об этом пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил в субботу, 13 августа 2022 года, у себя на фейсбуке.

"Дроны нужны нам для работы, для уничтожения врага. Это очень важный инструмент. В современных реалиях, в современной войне - это наши глаза. Потому что без дрона мы должны много передвигаться. Мы можем их использовать, чтобы найти врага, увидеть. И обезвредить ", – лаконично говорят спецазначенцы.

"Тихо пришел, тихо ушел, - такова работа украинских спецназовцев. Отследить орков, найти и уничтожить. Дроны Autel, которые мы вместе с вами приобрели, переходят в надежные руки Сил Специальных Операций. Они буквально будут спасать их жизнь. Здесь есть тепловизор, возможность работать ночью", - рассказывает Петр Порошенко, во время поездки на фронт встретившийся с бойцами ССО.

"Ребята только что вернулись с задания "на той стороне", и враг заплатил за вторжение единицами бронированной техники", - добавляет политик.

"Аэродром в Саках на днях тоже получил "приветствие", и по одной из очень убедительных версий – это операция ССО", – предполагает пятый президент.

"Повторяю – это война дронов, война артиллерии, это война профессионализма и духа украинского воина. С профессионализмом и духом, как видите, вопросов нет. Дроны передаем, артиллерию – подтянем", – говорит Порошенко.

"Это - то, чем мы можем отблагодарить воинов, которые каждый день спасают наши жизни. Невероятно горжусь нашими Силами Специальных Операций, которые работают тихо и метко", - отмечает Петр Порошенко.

Справка

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" уже приобрели для ВСУ 350 дронов Autel.

В 79-ю бригаду ДШВ Порошенко с волонтерами передал 11 итальянских бронемашин.

Пятый президент также анонсирует новые большие контракты на закупку техники для армии.

В целом с 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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