Купить билет или сделать донат: харьковский дельфинарий просит помочь средствами на содержание животных

Обращение опубликовали на странице дельфинария в Facebook.



Харьков обстреливают российские военные. Работа дельфинария и комплекса заблокирована. Сотрудники собирают деньги на рыбу, витамины и медикаменты для животных.



"Наша команда тренеров и ветеринаров круглосуточно рядом с дельфинами, морскими львами, котиками и заботятся о них, но животным ежедневно нужна рыба, витамины и медикаменты. Каждый вклад будет важен!" - говорится в сообщении.



Купить билет на любые услуги дельфинария можно на сайте. Также дельфинов можно поддержать донатом. Реквизиты прикреплены к странице дельфинария.

Напомним, военные РФ ограбили харьковский Экопарк, вынесли морковь, свеклу и капусту, которые были заготовлены для животных.