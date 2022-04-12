Купить билет или сделать донат: харьковский дельфинарий просит помочь средствами на содержание животных
12 апреля работники харьковского дельфинария опубликовали обращение с просьбой приобрести билет без срока действия или поддержать животных донатом
Обращение опубликовали на странице дельфинария в Facebook.
Харьков обстреливают российские военные. Работа дельфинария и комплекса заблокирована. Сотрудники собирают деньги на рыбу, витамины и медикаменты для животных.
"Наша команда тренеров и ветеринаров круглосуточно рядом с дельфинами, морскими львами, котиками и заботятся о них, но животным ежедневно нужна рыба, витамины и медикаменты. Каждый вклад будет важен!" - говорится в сообщении.
Купить билет на любые услуги дельфинария можно на сайте. Также дельфинов можно поддержать донатом. Реквизиты прикреплены к странице дельфинария.
- Напомним, военные РФ ограбили харьковский Экопарк, вынесли морковь, свеклу и капусту, которые были заготовлены для животных.
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