Купили чай - задонатили на беспилотник: Армия дронов запускает благотворительную инициативу с Укрзализныцей и Gemini
В среду Армия Дронов запускает благотворительную инициативу с Укрзализныцей и производителем чая Gemini, где путешествуя можно задонатить на беспилотник
Об этом информирует Минцифры.
"Путешествуете по стране и мечтаете, чтобы следующая поездка была поездом Киев - Симферополь? Помогайте защитникам и защитницам во время путешествий по Украине. Укрзализныця, Армия дронов и производитель чая Gemini запускают в поездах по всей стране специальную чайную коллекцию", - пишет
Сообщается, что это не просто чай. Каждый пакетик позволяет поиграть в "Морской бой". Расставьте свои объекты на поле и попытайтесь найти технику противника.
С 5 июля можно приобрести чай при покупке билетов онлайн, а также в поезде, кроме Интерсити+.
В настоящее время доступны два вида: боевой с бергамотом и разведывательный на крымских травах.
5,5 грн с каждой чашки идет на закупку FPV-дронов для Вооруженных сил Украины.
Детали проекта и регулярные отчеты на сайте.
Всего за 9 месяцев деятельности "Армии дронов" приобрели 3201 БПЛА.
Усилить наших защитников и защитниц беспилотниками.
- По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта "Армия дронов" было приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- 31 января украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов".
- В марте на фронт от "Армии дронов" на восток, запорожское и херсонское направления передали 300 беспилотных летательных аппаратов Mavic 3T.
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