Об этом информирует Минцифры.

"Путешествуете по стране и мечтаете, чтобы следующая поездка была поездом Киев - Симферополь? Помогайте защитникам и защитницам во время путешествий по Украине. Укрзализныця, Армия дронов и производитель чая Gemini запускают в поездах по всей стране специальную чайную коллекцию", - пишет

Сообщается, что это не просто чай. Каждый пакетик позволяет поиграть в "Морской бой". Расставьте свои объекты на поле и попытайтесь найти технику противника.

С 5 июля можно приобрести чай при покупке билетов онлайн, а также в поезде, кроме Интерсити+.

В настоящее время доступны два вида: боевой с бергамотом и разведывательный на крымских травах.

5,5 грн с каждой чашки идет на закупку FPV-дронов для Вооруженных сил Украины.

Детали проекта и регулярные отчеты на сайте.

Всего за 9 месяцев деятельности "Армии дронов" приобрели 3201 БПЛА.

Усилить наших защитников и защитниц беспилотниками.