Куман сдерет с "Барселоны" за увольнение безумную компенсацию
Испанский футбольный клуб "Барселона" заплатит нидерландскому тренеру Рональду Куману за досрочное расторжение контракта 12 млн евро
Об этом сообщает El Pais .
По информации издания, по условиям соглашения тренера с клубом, за досрочный разрыв контракта "Барселона" заплатит Куману компенсацию в 12 млн евро.
58-летний Рональд Куман возглавлял "Барселону" с 2020 года и оставил ради клуба сборную Нидерландов, которую вывел в финальную часть Евро-2020. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире. На него каталонцев в качестве исполняющего обязанности главного тренера выведет Серхи Бархуан, возглавляющий молодежную команду "Барселоны".
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
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