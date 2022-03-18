"Культурный железный занавес", - Ткаченко отметил компании, введшие санкции против РФ
Министр культуры Александр Ткаченко поблагодарил иностранные культурные компании, которые ввели санкции против РФ
Об этом глава Минкульта Ткаченко написал в Facebook.
"Культурный железный занавес" для РФ в действии. Крупнейшие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры, книжные ярмарки и авторитетные аукционы без сомнений поддержали Украину в борьбе с российскими оккупантами. Разрываются контракты с русскими художниками, режиссерами, художниками и музыкантами, блокируется множество шедевров искусства, принадлежащих РФ, или для показа в РФ. Минкульт и украинский народ благодарны международному культурному сообществу за беспрецедентную поддержку!", - написал Александр Ткаченко
Работу в России приостановили ряд всемирно известных компаний. Например, Netflix, Spotify, Disnep, Warner, Universal, Discovery и другие.
- Напомним, ранее Александр Ткаченко призвал украинцев проверять сообщения на признаки фейка, пользоваться официальными источниками информации, а иностранные СМИ попросил "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами".
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