"Культурный железный занавес", - Ткаченко отметил компании, введшие санкции против РФ

Об этом глава Минкульта Ткаченко написал в Facebook.



"Культурный железный занавес" для РФ в действии. Крупнейшие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры, книжные ярмарки и авторитетные аукционы без сомнений поддержали Украину в борьбе с российскими оккупантами. Разрываются контракты с русскими художниками, режиссерами, художниками и музыкантами, блокируется множество шедевров искусства, принадлежащих РФ, или для показа в РФ. Минкульт и украинский народ благодарны международному культурному сообществу за беспрецедентную поддержку!", - написал Александр Ткаченко



Работу в России приостановили ряд всемирно известных компаний. Например, Netflix, Spotify, Disnep, Warner, Universal, Discovery и другие.

Напомним, ранее Александр Ткаченко призвал украинцев проверять сообщения на признаки фейка, пользоваться официальными источниками информации, а иностранные СМИ попросил "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb