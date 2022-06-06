Культурный фронт: ОО "Контрамарка Хелп" реализует волонтерский проект по приобретению мобильного госпиталя
Культурный фронт: ОО "Контрамарка Хелп" реализует волонтерский проект по приобретению мобильного госпиталя
ОО "Контрамарка Хелп" основана в апреле украинскими предпринимателями, которые развивали и экспортировали продукты автоматизации билетного сервиса. С начала войны волонтёрская деятельность стала главным приоритетом. Организация фокусирует усилия на обеспечении адресной гуманитарной и логистической помощи гражданам, ВСУ и ТРО, больницам и пациентам.
В настоящее время "Контрамарка Хелп" реализует важный и крупный проект по приобретению мобильного госпиталя.
Мобильный госпиталь – это полноценная больница на колесах, оснащенная современным медицинским оборудованием для развертывания и предоставления неотложной хирургической помощи вблизи мест активных боевых действий.
Внутри – смотровые и манипуляционные с кушетками, хирургическое отделение, рентген оборудование, лаборатория. Это насущные нужды военных медиков и гражданской медицинской инфраструктуры.
Развертывание такого госпиталя в районах боевых действий занимает всего 40 минут. За день работы госпиталь может принимать до 150 человек и спасать до 500 жизней в месяц! Без транспортировки раненых на большие расстояния, что очень важно при их спасении.
Также следует добавить, что мобильные госпитали могут временно заменить разрушенные госпитали, работать в местах временного проживания. К примеру, как амбулатории в палаточных городках.
Волонтеры "Контрамарка Хелп" нашли и зарезервировали нужный госпиталь в Турции. Сейчас идет сбор средств для уплаты и отгрузки. Сумма – 260 342 евро. Большая, однако реальная. Частично проект финансируется благотворительными взносами по проведенным концертам, в основном организованным при поддержке "Контрамарки".
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