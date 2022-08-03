Культурный фронт: как рассказать миру о себе? Онлайн-проект "Имена собственные"
3 августа в 19:00 состоится седьмой эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института
Тема программы: Культурный фронт: как рассказать миру о себе?
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Готовы ли мы к беспрецедентному интересу к Украине?
- Украинский Институт Культуры как информационный хаб: говорить со своего голоса.
- Российская культура: бойкотировать или отодвинуть? Как меняется ситуация во время войны?
- Услышит ли мир украинские голоса, если отказываться выступать на самых престижных площадках рядом с россиянами?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах Espreso.tv и PEN Ukraine.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "Первый". Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.
Владимир Шейко – генеральный директор Украинского института, специалист по менеджменту культуры, маркетингу и коммуникациям. В течение 11 лет занимал руководящие должности в украинском представительстве Британского Совета. Организатор многочисленных культурных проектов и событий в Великобритании и 15 странах Европы: выставок, резиденций, кинофестивалей, профессиональных стажировок, концертов, литературных программ, тренингов, театральных постановок.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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