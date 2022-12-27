The New York Times:

Издание публикует материал о российском городе Рязань, который регулярно хоронит погибших солдат, но не протестует против действий российских властей, против мобилизации и войны с Украиной. Мать одного из погибших заявляет, что вторжение стоило "спланировать лучше", чтобы минимизировать потери и убеждена, что с Украиной "надо было что-то делать".

Также американские журналисты пишут о продвижении ВСУ и ожесточенных боях , которые продолжаются в Луганской области. В частности, речь идет о том, что украинские военные наносят оккупантам в городе большие потери. Но приводят слова главы Луганской области Сергея Гайдая о том, что оккупанты понимают, если они потеряют Кременную, вся их линия обороны "упадет".

Еще в одной публикации The New York Times говорит о культурных потерях украинцев , прежде всего речь идет о зданиях, памятниках и других культурных объектах, которые россияне разрушили на территории Украины во время полномасштабного вторжения. Автор проводит параллели с разрушениями в других странах в военные периоды, пишет о разрушении Святогорского монастыря. И вместе с тем акцентирует внимание на послевоенном возрождении культуры украинцами и не только.

The Washington Post:

Об угрозах Лаврова по поводу эскалации на фоне планов Украины провести мирный саммит в феврале сообщает Washington Post. Здесь же упоминаются и заявления Путина о готовности к мирным переговорам, которые после его действий серьезно не воспринимают ни Запад, ни Украина.

Еще один материал издания посвящен теме захваченной украинской армией вражеской техники. В частности, журналисты поговорили с военными бригадами о состоянии той техники, возможности ее ремонтировать, временных и ресурсных затратах. В частности, журналисты поговорили с бойцом танковой части 25-й бригады Вадимом Устименко, который объяснил состояние захваченной вражеской техники: "Те, которые можно было сразу запустить или требовавшие всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые требовали ремонта, но в конце концов заработали, вероятно, составляли еще 30%. А остальные проценты 50 – это мусор, который требует очень много работы".

The Guardian

Британское издание публикует материал об украинских детях в лагерях Крыма, которых не возвращают к родителям месяцами . В частности, The Guardian делится историей жительницы Херсона, которая во время оккупации города отправила в крымский лагерь в Евпатории своего 14-летнего сына. В конце ноября мальчик переслал ей серию ужасных голосовых сообщений от начальника своего лагеря, в которых говорилось, что его не пустят обратно в Херсон из-за его проукраинских взглядов. Сотни украинских детей от 6 до 16 лет из Херсонской и Харьковской областей застряли в российских летних лагерях неделями, а в некоторых случаях и месяцами, пишут они.

Также британцы сделали подборку новых слов, вошедших в украинский лексикон уже во время войны России против Украины, начиная с 2014 года - "от терминов, которые высмеивают российского врага, до маскирующих мрачную реальность войны". О замене слова "последний" на "крайний", об аватарах и хлопке они пообщались с Лесем Белеем.

BBC

Несколько политических аналитиков делятся возможными вариантами развития войны в Украине и ее влиянии на мир. О ключевом факторе российского наступления весной нового года: "Путин дал понять, что не остановится. И Украина дала понять, что все еще борется за свою жизнь", – считает заместитель директора Института стратегических исследований Великобритании Майкл Кларк. Между тем, Пионтковский убежден, что Украина вернет свои земли.

CNN

Издание также говорит о боях за Кременную и о больших потерях россиян в этом направлении. Также о значении города в контексте боевых действий. Несколько недель назад казалось, что украинские силы были на пороге возвращения Кременной, но украинские чиновники заявили, что подступы к городу были сложными из-за значительных минировок.

Еще в одном своем материале CNN рассказывают историю 12-летнего украинского мальчика , которому жизненно необходимы специальные средства для дыхания. Однако из-за блекаута постоянный доступ к ним становится чрезвычайно сложным.

Gazeta Wyborcza

Польское издание отмечает планы Путина увеличить армию до более миллиона солдат. Эта армия будет функционировать по советскому образцу, говорят польские журналисты.

Еще в одном материале Gazeta Wyborcza пишет об угрозах Запада от Лаврова, которые раздаются вопреки циничным заявлениям и Путину о готовности к мирным переговорам. Издание отводит Путину роль Властелина колец, напоминая о его подарке во время неформального саммита Содружества независимых государств – 9 перстней, по одному для каждого участника.