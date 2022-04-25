Культурное наследие Украины является одной из главных целей Путина, - Ткаченко

Об этом он сказал в эфире телемарафона единственных новости, передает Еспресо.

“Большинство памятников (разрушенных и поврежденных, - ред.) это, к сожалению, как раз церкви, причем разных конфессий, и они расположены преимущественно в тех регионах, где проходили боевые действия. И вопрос не только в том, какие памятки уничтожены или повреждены. Вопрос в том, что целят они (русские, - ред.) независимо от того, являются ли эти памятники религиозными наследиями, или воинов советской армии, победивших во Второй мировой войне. Они стреляют в памятник Шевченко, как в Бородянке сознательно. Это в принципе война цивилизаций. Это война между добром и злом, война между жизнью и смертью. И наше наследие и наша культура одна из главных целей Путина. Он сам говорит, что культура - его орудие, одно из немногих, которым он может донести "добро" русского мира, - заметил Ткаченко.

Он отметил, что украинская культура противопоставляется этой войне, развязанной россией, на концертных площадках по всему миру, где выступают украинские художники, в том числе и Венецианская биеннале.

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