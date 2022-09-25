Культура – это часть того, за что мы воюем, нельзя все средства вкладывать в дороги, - Княжицкий
Для того чтобы у людей было осознание себя украинцем, должна быть профинансирована культура, вкладывать все деньги в строительство дорог - цинизм
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Николай Княжицкий.
"Нам кому-то надо воевать и страну восстанавливать. Мы видим, как мобилизация в России происходит, видели как у нас. Очевидно, что у нас тоже были проблемы, но не такие. У нас те, кто не очень рвался служить, понимали, что это их обязанность и что они от этого не могут отказаться. Может, это им было не очень приятно, но люди шли защищать свою страну и собственный народ от агрессора в справедливой войне и идут и сейчас", - считает нардеп.
По мнению Княжицкого, для того чтобы было осознание себя украинцем, должна быть культура.
"Значительная часть осознает себя украинцами, но не все. Культура - это часть того, за что мы воюем, и то, через что мы будем себя пропагандировать в мире. В бюджете лежат средства на помощь 21 семье погибших из всех тысяч погибших. Там на это средств нет, зато там есть средства на ремонт дорог. Никто не говорит, что это неважно, но нельзя все время все средства вкладывать в ремонт дорог и строить их вдвое дороже, чем это стоит и перед войной, и во время войны. Это просто какой-то цинизм и абсурд", - подытожил он.
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