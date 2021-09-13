Культовый тренер Моуринью провел 1000-й матч в карьере
Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью провел 1000-й матч в своей карьере
Об этом сообщает Sky Sports .
В 3-м туре Серии А "Рома" победила "Сассуоло" со счетом 2: 1. Этот матч стал юбилейным для тренера римлян Жозе Моуринью.
Португалец провел 1000-й матч в своей тренерской карьере, которая началась в 2000 году. На счету Моуринью 637 побед, 204 ничьих и 158 поражений.
За свою легендарную карьеру Жозе Моуринью успел поработать в "Бенфике", "Лейрии", "Порту", "Челси", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".
Моуринью выиграл чемпионаты Португалии, Англии, Италии, Испании. Торжествовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Получил национальных Кубка и Суперкубка.
Летом 2021 Жозе Моуринью возглавил "Рому".
- 5 мая стало известно, что португалец Жозе Моуринью будет получать в "Роме" в три раза больше , чем Паулу Фонсека.
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