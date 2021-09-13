Культовый тренер Моуринью провел 1000-й матч в карьере

Об этом сообщает Sky Sports .



В 3-м туре Серии А "Рома" победила "Сассуоло" со счетом 2: 1. Этот матч стал юбилейным для тренера римлян Жозе Моуринью.



Португалец провел 1000-й матч в своей тренерской карьере, которая началась в 2000 году. На счету Моуринью 637 побед, 204 ничьих и 158 поражений.



За свою легендарную карьеру Жозе Моуринью успел поработать в "Бенфике", "Лейрии", "Порту", "Челси", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



Моуринью выиграл чемпионаты Португалии, Англии, Италии, Испании. Торжествовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Получил национальных Кубка и Суперкубка.



Летом 2021 Жозе Моуринью возглавил "Рому".

5 мая стало известно, что португалец Жозе Моуринью будет получать в "Роме" в три раза больше , чем Паулу Фонсека. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb