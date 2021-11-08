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Главная Спорт Культовый тренер Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в итальянский клуб

Культовый тренер Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в итальянский клуб

8 ноября, 2021 понедельник
15:12
Спорт Жозе Моуринью

Культовый португальский тренер Жозе Моуринью оценил назначение Андрея Шевченко в итальянский "Дженоа"

Об этом сообщает SportArena на YouTube.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью оценил назначение Шевченко в "Дженоа".

"Советы давать не буду, но привет ему. У нас очень хорошие отношения с ним, мы очень уважаем друг друга. У него был невероятный опыт работы со сборной Украины, работал на Евро. Имеет уже очень хорошую базу как тренер. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже иначе, не как на суперфутболиста, а как на тренера", - сказал Жозе Моуринью.

"Дженоа" подписал с Андреем Шевченко контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

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чемпионат Италии
Рома
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