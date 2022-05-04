Культовый тренер Анчелотти проанонсировал завершение футбольной карьеры

Об этом сообщает marca.com .



"Вероятно, я закончу карьеру после этого этапа в "Реале". Но если клуб захочет, чтобы я остался здесь еще на 10 лет, я останусь. Я хотел бы побыть с внуками, поехать в отпуск с женой. Есть столько вещей, которые мне пришлось отложить... Хочу побывать там, где никогда не был. Я никогда не был в Австралии, никогда не был в Рио-де-Жанейро. Хочу чаще посещать сестру. К сожалению, всего сделать невозможно, поэтому когда я закончу автомобиль я, займусь этим", – сказал Карло Анчелотти.



Итальянский тренер является единственным в истории, кто завоевал чемпионские титулы во всех ТОП-5 лигах Европы. 62-летний Анчелотти известен своей работой в "Милане", "Челси", ПСЖ, "Баварии", "Эвертоне", "Наполи", "Ювентусе" и "Парме".



Контракт Карла Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2024 года.

30 апреля "Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb