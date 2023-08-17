"Культовый сериал" поставщиков и Минобороны: чиновники получили "дорожную карту"
Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, вопрос не следует считать решенным
Почти месяц я своими сообщениями, призывами и предложениями пыталась всадить в один стол представителей исполнительной власти. Ну, потому что не всем было очевидно, что выводы Госаудитслужбы о признании всей прибыли всех поставщиков Минобороны ущербом государства – это абсурд, а в разгар войны – подрыв обороноспособности.
Сегодня была на заседании парламентской рабочей группы, где удалось собрать представителей правительства, членов Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Затронула вопрос о выводах Госаудита о прибыли поставщиков Минобороны, который ГАСУ расценила убытками государства.
Наработана "дорожная карта" по решению этих вопросов. Надеюсь, что с "дорожной картой" на руках чиновники не потеряются. И мы наконец-то поставим точку в этих вопросах.
Принятая дорожная карта предусматривает:
- привести правительственное постановление 178, принятое в марте 2022 года "на коленке", в соответствие с законом о мобилизационных закупках;
- принято решение об обращении в Минэкономики по разъяснению содержательной составляющей (по прибыли);
- принято решение об обращении в Минюст по поводу разъяснения, чем руководствовались, согласовывая нормативные акты (по прибыли);
- рассмотреть возможность внесения изменения в акты Госаудитслужбы в части прибыли.
Вместо итога: огласка работает, общественное давление работает. Надеюсь, что чиновники заработают также. Мы добились рассмотрения вопроса!
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Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, он не решен.
Требую от правительства нормировать это в юридической плоскости. Если нет, то будет продолжение культового сериала.
Справка: В марте 2022 года Кабмин принял постановление, которое должно было ускорить закупки для Минобороны. В документе ничего не прописали о прибыли, поэтому Госаудитслужба толковала его так: если доходы не указаны, значит, их не должно быть, а полученные раньше надо вернуть. Под угрозой срыва оказались все закупки Минобороны — от носков до оружия.
Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ
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