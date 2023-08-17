Почти месяц я своими сообщениями, призывами и предложениями пыталась всадить в один стол представителей исполнительной власти. Ну, потому что не всем было очевидно, что выводы Госаудитслужбы о признании всей прибыли всех поставщиков Минобороны ущербом государства – это абсурд, а в разгар войны – подрыв обороноспособности.

Сегодня была на заседании парламентской рабочей группы, где удалось собрать представителей правительства, членов Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Затронула вопрос о выводах Госаудита о прибыли поставщиков Минобороны, который ГАСУ расценила убытками государства.

Наработана "дорожная карта" по решению этих вопросов. Надеюсь, что с "дорожной картой" на руках чиновники не потеряются. И мы наконец-то поставим точку в этих вопросах.

Принятая дорожная карта предусматривает:

привести правительственное постановление 178, принятое в марте 2022 года "на коленке", в соответствие с законом о мобилизационных закупках;

принято решение об обращении в Минэкономики по разъяснению содержательной составляющей (по прибыли);

принято решение об обращении в Минюст по поводу разъяснения, чем руководствовались, согласовывая нормативные акты (по прибыли);

рассмотреть возможность внесения изменения в акты Госаудитслужбы в части прибыли.

Вместо итога: огласка работает, общественное давление работает. Надеюсь, что чиновники заработают также. Мы добились рассмотрения вопроса!

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Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, он не решен.

Требую от правительства нормировать это в юридической плоскости. Если нет, то будет продолжение культового сериала.

Справка: В марте 2022 года Кабмин принял постановление, которое должно было ускорить закупки для Минобороны. В документе ничего не прописали о прибыли, поэтому Госаудитслужба толковала его так: если доходы не указаны, значит, их не должно быть, а полученные раньше надо вернуть. Под угрозой срыва оказались все закупки Минобороны — от носков до оружия.

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Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ

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