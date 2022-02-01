Культовый игрок в американский футбол Брэди объявил об окончании карьеры

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Instagram Тома Брэди.



"Я всегда считал, что футбол предполагает идти ва-банк: если нет 100-процентной отдачи соревнований, ты не добьешься успеха, а успех – это то, что я очень люблю в нашей игре. КАЖДОГО божьего дня я сталкиваюсь с физическими, ментальными и эмоциональными испытаниями, которые позволяют мне максимально раскрыть свой потенциал.И я старался вовсю последние 22 года.Нет коротких путей к успеху ни в жизни, ни на поле.Мне трудно это писать, но все же: я больше не собираюсь брать на себя обязательств Мне нравилась моя карьера в НФЛ, но теперь пора сосредоточиться на других вещах, которые требуют моего внимания", — написал Том Брэди.



44-летний Том Брэди считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Американец пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды регулярного сезона. Он провел 22 сезона в лиге.



Последние два года Брэди выступал за команду "Тампа-Бэй".



В 2019 году стал первым в истории игроком американского футбола, в шестой раз выигравший титул чемпиона НФЛ.

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