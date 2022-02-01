Культовый игрок в американский футбол Брэди объявил об окончании карьеры
Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил, что завершает карьеру в американском футболе
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Instagram Тома Брэди.
"Я всегда считал, что футбол предполагает идти ва-банк: если нет 100-процентной отдачи соревнований, ты не добьешься успеха, а успех – это то, что я очень люблю в нашей игре. КАЖДОГО божьего дня я сталкиваюсь с физическими, ментальными и эмоциональными испытаниями, которые позволяют мне максимально раскрыть свой потенциал.И я старался вовсю последние 22 года.Нет коротких путей к успеху ни в жизни, ни на поле.Мне трудно это писать, но все же: я больше не собираюсь брать на себя обязательств Мне нравилась моя карьера в НФЛ, но теперь пора сосредоточиться на других вещах, которые требуют моего внимания", — написал Том Брэди.
44-летний Том Брэди считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Американец пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды регулярного сезона. Он провел 22 сезона в лиге.
Последние два года Брэди выступал за команду "Тампа-Бэй".
В 2019 году стал первым в истории игроком американского футбола, в шестой раз выигравший титул чемпиона НФЛ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное