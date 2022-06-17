Культовый футбольный голкипер Чилаверт баллотируется в президенты Парагвая

Об этом Чилаверт написал в Twitter.

Хосе Луис Чилаверт баллотируется в президенты Парагвая. Выборы пройдут в апреле 2023 года, а президентская кампания экс-голкипера начинается уже сейчас.

Чилаверт баллотируется при поддержке созданной им несколько лет назад Молодежной партии. Его лозунг: "Горд быть парагвайцем".

Фанаты знают Хосе Луиса Чилаверта как культового голкипера, который в течение карьеры забил 67 голов. Парагваец является вторым по результативности голкипером в истории футбола.

Чилаверт играл за испанскую "Сарагосу", французский "Страсбург", аргентинские "Сан Лоренсо" и "Велес", а также уругвайский "Пеньяроль" и парагвайские "Лукеньо" и "Гуарани".

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