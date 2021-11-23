Культовый футболист Ибрагимович заговорил о президентских амбициях

Об этом сообщает The Guardian.



По словам Ибрагимовича, политика делит людей, а спорт объединяет.



"Спорт объединяет людей. Политика делит людей. Если говорить о расизме, это совсем другое. Я с этим не согласен. Но я не занимаюсь политикой. Если бы я это сделал, я был бы президентом сейчас. Но я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь спортом. Так ты распространяешь любовь", - заявил швед.

Действующий контракт Златана Ибрагимовича с "Миланом" истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл за итальянский топ-клуб 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

Швед также выступал за шведский "Мальмэ", нидерландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", испанскую "Барселону", французский ПСЖ, английский "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси" из США.

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