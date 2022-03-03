Культовый американский комик потролил подсанкционных россиян
Стивен Кольбер отреагировал на отключение компаниями Visa и MasterCard российских банков
Теперь у слогана Visa отличная интерпретация, говорится на официальной странице шоу "The Late Show with Stephen Colbert".
"Visa – везде, где ты хочешь быть. Потому что ты не хочешь быть в России", - говорится в несколько отредактированном комиком слогане.
Стивен Кольбер — американский комик, журналист и ведущий. Его шоу является одним из самых рейтинговых на телевидении. Несколько раз попадал в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.
- Напомним, 1 марта платежная система Visa заблокировала доступ подсанкционным российским банкам из-за полномасштабной войны РФ против Украины и пообещала оказать украинцам гуманитарную помощь.
- Mastercard еще раньше заблокировал некоторым российским финучреждениям доступ к своей платежной системе.
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