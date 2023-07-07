Об этом информирует The Sun.

DeLorean DMC12, построенный для "Назад в будущее" использовали как шоукар на студии Universal. Это точная копия одной из трех "машин времени", подготовленных для кинотрилогии, а также одного из нескольких авто, созданных для разнообразных шоу и промоакций. Автомобиль отлично сохранился.

Фото: thesun

Авто, проданное на аукционе за 252 тысячи долларов, является точной копией из фильма, оснащенного "конденсатором потока" для перемещения во времени при скорости 88 миль/час (141,6 км/ч).

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Спортивное купе DeLorean DMC12 выпускали с 1981 по 1983 годы, всего собрали около 8,5 тыс. авто с поднимающейся кверху дверью и некрашеным кузовом из полированной стали.

Фото: thesun

DeLorean DMC12 не имел коммерческого успеха из-за низкого качества сборки и маломощного 140-сильного V6 двигателя. Однако, после прекращения производства фильм "Назад в будущее" прославил модель и сделал ее культовой. Этот автомобиль тоже есть в Украине.

Справка. DeLorean DMC-12 – это спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. Автомобиль был разработан Джорджетто Джуджаро и известен своей дверью-молотком и наружными панелями кузова из полированной нержавеющей стали. Хотя его производство было кратковременным, DeLorean стал широко известен после того, как он был показан как машина времени в фильмах "Назад в будущее". В общей сложности было выпущено около 9 тыс. единиц.