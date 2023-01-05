Культивировать не смерть, а справедливость
Ради Родины нужно быть готовым убивать. Убивать врагов. И этот тезис генерала Залужного мне гораздо ближе. Ибо это культивирование справедливости
Несколько непопулярных тезисов.
Раньше меня всегда удивлял тезис советской пропаганды: "умирать за родину", потому что это на самом деле культивирование смерти. И оно точно не в пользу никому. И ведет только к следующим войнам.
Ради Родины нужно быть готовым убивать. Убивать врагов. И этот тезис генерала Залужного мне гораздо ближе. Ибо это культивирование справедливости.
Ради Родины нужно быть готовым убивать. Убивать врагов. И этот тезис генерала Залужного мне гораздо ближе. Ибо это культивирование справедливости
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Умирать должен тот, кто нарушает право и справедливость и приходит на чужую землю.
И второе. "В войну все фронты одинаково важны". Это очень популярный тезис. Но нечестная. Потому что честно признать — есть главный фронт, где убивают. И без него не было бы других.
Есть главный фронт, там, где убивают. И без него не было бы других
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Не было бы дипломатии, информационных побед и государственности. И потому величайшее уважение, величайшее уважение и величайшие переживания тем, кто взял в руки оружие. Все остальные просто делают свою работу. И помогают фронту.
Все остальное — это пафос и популизм, хоть многим он и "заходит".
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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