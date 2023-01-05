Несколько непопулярных тезисов.

Раньше меня всегда удивлял тезис советской пропаганды: "умирать за родину", потому что это на самом деле культивирование смерти. И оно точно не в пользу никому. И ведет только к следующим войнам.

Ради Родины нужно быть готовым убивать. Убивать врагов. И этот тезис генерала Залужного мне гораздо ближе. Ибо это культивирование справедливости.

Ради Родины нужно быть готовым убивать. Убивать врагов. И этот тезис генерала Залужного мне гораздо ближе. Ибо это культивирование справедливости

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Умирать должен тот, кто нарушает право и справедливость и приходит на чужую землю.

И второе. "В войну все фронты одинаково важны". Это очень популярный тезис. Но нечестная. Потому что честно признать — есть главный фронт, где убивают. И без него не было бы других.

Есть главный фронт, там, где убивают. И без него не было бы других

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Не было бы дипломатии, информационных побед и государственности. И потому величайшее уважение, величайшее уважение и величайшие переживания тем, кто взял в руки оружие. Все остальные просто делают свою работу. И помогают фронту.

Все остальное — это пафос и популизм, хоть многим он и "заходит".

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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