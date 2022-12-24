Не сотвори себе кумира, предупреждает Господь. И не позволь, чтобы из тебя сделали кумира. Живой человек не может стать кумиром, это очень вредно для него. Ибо впадает в грех гордыни, побуждает других ко греху зависти, греху ненависти, а значит, зла в мире становится больше. Не бойтесь, я не собираюсь здесь морализовать. Просто пытаюсь разобраться, куда движется современная культура – в сторону культа, или в сторону культуры, отвечающей на реальные запросы человечности. И дело не только в коммерциализации современной культуры, главный принцип которой: не продается, значит, не популярно, а значит, не годится. Где-то на таящей льдинке барахтается настоящая культура (не элитарная, потому что понятие элитарности сейчас очень мутное из-за многих перебежчиков оттуда в состояние попсовости), и никто ее не пытается спасти.

Куда движется современная культура – в сторону культа, или в сторону культуры, отвечающей на реальные запросы человечности?

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На украинских постсоветских просторах культ – это искусственная и даже агрессивная поддержка популярности политика или художника, даже когда они потеряли репутацию или совершили преступления. И очень длительная поддержка, неестественная для обществ, которые сначала не были поражены коммунистической идеологией. Однако падение железного занавеса между тоталитарным и демократическим обществом привело к распространению инфекции. Как мы знаем, генсека в Советском Союзе могла устранить только смерть. После этого культ кормчего и величайшего авторитета быстро сдувался и портреты в кабинетах мгновенно меняли на другие. Живого человека культ деформирует, а мертвому – все равно. Продолжительность культа живого лица, безусловно, зависит от его физического состояния и ни от чего больше. На постсоветском пространстве культ поддерживается как на государственном, так и на олигархическом уровне. Что ты сделаешь против человека, имеющего доступ к президенту, олигархам и медиа? У которого армия поклонников – баранов, превращающихся в шакалов, как только кто-то решится критиковать их кумиров.

На украинских постсоветских территориях культ – это искусственная и даже агрессивная поддержка популярности того или иного лица политика или художника, даже когда они потеряли репутацию или совершили преступления. И очень длительная поддержка, неестественная для обществ, которые сначала не были поражены коммунистической идеологией

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Это сейчас видно по соцсетям. Они обвинят того несчастливца в "зависти", и это еще один признак совковой ментальности — завидовать калымящим водителям, мясникам и продавщицам разливного пива. Но это пехота – в общем люди, не склонные к критическому мышлению. Элитное же войско получает за это благосклонность и доступ к благам. Я не вижу разницы между тем, как делали в СССР диссидентов сумасшедшими, и тем, как сейчас критиков делают маргиналами, не допускают к издательствам и сайтам только за то, что они решились отрицать полезность молока "священных коров". Как следствие – исчезновение института критики в Украине, института репутации и рейдерство всех культурных учреждений "кинологами" или просто людьми без должного образования и воспитания. Зато преданными. Что тоже признак совка. Кухарка может управлять государством. Да, при серых кардиналах. И я уверена, что над уничтожением украинской культуры работают кураторы, которые создают и поддерживают культы лиц, имеющих для этого определенный набор качеств: КГБ в прошлом, цинизм и тщеславие. И украинофобию под соусом денационализации.

Я не вижу разницы между тем, как делали в СССР диссидентов сумасшедшими, и тем, как сейчас критиков делают маргиналами, не допускают к издательствам и сайтам только за то, что они решились отрицать полезность молока "священных коров"

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Иногда культ импортируют. Я вспоминаю, как безумствовали и как зарабатывали в начале двухтысячных на культе Милорада Павича. Умер – все забыли о нем. То же с культом Умберто Эко. И нет им числа — гениям ХХ века. Если не творить себе кумиров, игнорировать моду, то этот мир современной культуры кажется очень смешным. Если бы не было так грустно от этого запаха протухшего коррупцией совка с его культом живых мертвецов, которые считают, что им позволено все, и пытаются своими труппами остановить развитие культуры. Война дала им шанс – смыть кровью вину перед теми, кого они до сих пор презирали, считая нациками и шароварниками, или заработать, гастролируя по интересующемуся Украиной миру и стремится ей помочь, что они делают весьма успешно для себя, создавая и там сеть коррупционности.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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