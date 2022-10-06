Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) .

Отмечают, что в конце сентября россияне не смогли закрепиться на берегах рек Оскил и Северский Донец, чтобы использовать их как естественные границы для предотвращения дальнейшего продвижения ВСУ. В результате украинские воины очистили берега Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него.

ISW пишет, что местность Луганщины пригодна для ведения быстрой маневренной войны, которую ВСУ успешно использовали во время контрнаступления в Харьковской области. Отмечают, что в открытых источниках нет никаких признаков того, что российская армия существенно укрепила свои позиции в Луганской области.

"Контрнаступления на Севере и Юге Украины, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет обороне одного района операций за счет другого, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины в обоих направлениях", - пишет ISW.

Также ISW информирует о том, что Владимир Путин принял ряд мер по установлению полного контроля над ЗАЭС, в частности, подписал указ о передаче станции государственной компании "Росэнергоатом", а также назначил нового ее главу. Украинский Генштаб в свою очередь сообщил о том, что россияне заставляют украинских рабочих ЗАЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росэнергоатомом.

Кроме того, сообщают, что Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-полковника.

"Возможно, Путин принял решение повысить звание Кадыра, чтобы сохранить его поддержку и поддержку чеченских сил, одновременно отталкиваясь от Министерства обороны России и министра обороны Сергея Шойгу", - пишет ISW.

Среди других ключевых выводов отчета, опубликованного ISW:

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