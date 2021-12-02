Кулеба: заявлением об оккупированном Крыме Лукашенко сжег почти все мосты и делает Беларусь враждебной страной

Об этом он рассказал в интервью латышскому новостному порталу Sargs.lv.

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что планирует посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной Украине", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что политические решения Беларуси готовятся в другой стране, намекая на Россию. Кулеба отметил, что после оккупации Россией Крыма Лукашенко не признал, что полуостров принадлежит РФ, однако впоследствии зависимость от Кремля значительно увеличилась.

"Ситуация изменилась после 2020 года, когда Лукашенко силой подавил протесты демократической оппозиции в условиях международной изоляции. До этого отношения Украины с Лукашенко как главой государства были очень хорошими. Это четко подтверждает, что в отношениях с Украиной Лукашенко больше не реализует свою политику. Он делает то, что требует от него Россия", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также отметил, что не исключает вероятность того, что возможное вторжение в Украину произойдет не просто со стороны Беларуси, но среди подразделений захватчиков будут белорусские вооруженные силы. Однако, пока не заметно, готовится ли белорусская армия к операциям против Украины и готово ли белорусское руководство разрешить России использовать свою территорию.

"Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", – отметил Кулеба.