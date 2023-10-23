Кулеба заявил о необходимости введения множественного гражданства

Об этом дипломат сказал во время обращения во Всемирный конгресс украинцев, передает РБК-Украина .

По его словам, множественное гражданство должно стать одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского общества.

"Я твердо убежден в необходимости введения множественного гражданства. Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире", - подчеркнул Кулеба.

При этом он отметил, что "любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено".

Следует отметить, что заявление о множественном гражданстве звучало в Украине не раз. Так, Кулеба говорил о необходимости введения в Украине двойного гражданства еще в октябре 2019 года. А в 2021 году об этом говорил сам президент Зеленский. Вскоре он подал соответствующий законопроект в Раду, однако документ "завис" в парламенте. На сегодня продолжаются дискуссии о целесообразности принятия такого законопроекта. В частности, профильный комитет ВР одной из причин неподдержания документа называет опасение, что "легализация двойного гражданства Украиной потенциально может создать основу для пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной, поскольку меняются условия, при которых такой режим был предоставлен".