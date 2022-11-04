Кулеба заявил главе МИД Италии о потребности в ПВО в следующем пакете военной помощи
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с итальянским коллегой Антонио Таджани ускорение поставок военной помощи и формирование следующего пакета
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Во время телефонного разговора мой итальянский коллега Антонио Таджани и я сосредоточились на способах ускорения доставки Украине последнего пакета итальянской помощи в области безопасности", - написал Кулеба.
Министр также заявил о потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.
"Мы также обсудили следующий пакет военной помощи. Я отметил важность включения в него систем ПВО", - написал Кулеба.
- Ранее Испания передала Украине новый пакет военной помощи, включающий системы ПВО Hawk, зенитно-ракетный комплекс Aspide и противотанковые ракетные комплексы.
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