Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Во время телефонного разговора мой итальянский коллега Антонио Таджани и я сосредоточились на способах ускорения доставки Украине последнего пакета итальянской помощи в области безопасности", - написал Кулеба.

Министр также заявил о потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"Мы также обсудили следующий пакет военной помощи. Я отметил важность включения в него систем ПВО", - написал Кулеба.

Ранее Испания передала Украине новый пакет военной помощи, включающий системы ПВО Hawk, зенитно-ракетный комплекс Aspide и противотанковые ракетные комплексы.

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