Кулеба заявил, что украинцы могут поехать в 124 страны
Границы 124 стран мира открыты для украинцев
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис Турция, Хорватия, Черногория ", - сказал Кулеба.
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Он призвал украинцев вакцинироваться и выполнять все правила въезда.
"Сегодня вообще открыты 26 европейских стран. Это, в частности, страны ЕС плюс Великобритания", - заверил министр.
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