Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Кулеба заявил, что украинцы могут поехать в 124 страны

Кулеба заявил, что украинцы могут поехать в 124 страны

28 июля, 2021 среда
13:41
Мир Дмитрий Кулеба

Границы 124 стран мира открыты для украинцев

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис Турция, Хорватия, Черногория ", - сказал Кулеба.

Читайте также: Люксембург открыл границы для украинских туристов

Он призвал украинцев вакцинироваться и выполнять все правила въезда.

"Сегодня вообще открыты 26 европейских стран. Это, в частности, страны ЕС плюс Великобритания", - заверил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

туризм
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
Цибулько Руденко
27 июля, 2021 вторник
Куда исчез Зеленский? Владимир Цыбулько в стриме с Сергеем Руденко
27 июля, 2021 вторник
Дисквалифицирован за допинг: Украинский гимнаст Верняев поздравил россиян с победой в Олимпиаде-2020
27 июля, 2021 вторник
Олимпиада-2020: Лысенко принесла Украине первую победу на Играх в Токио в боксе
Киев
+21
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.78
    Покупка 26.78
    Продажа 26.99
  • EUR
    Покупка 31.57
    Продажа 31.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
28 июля
14:28
Северный поток-2
"Северный поток-2" построен на 99%, - оператор
14:24
"Масок там не видел": Зеленский раскритиковал меры безопасности на крестном ходе УПЦ (МП)
14:23
Правительство направило 500 млн грн на достройку Дарницкого моста в Киеве
14:12
ветер
Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде в большинстве областей Украины 29 июля
14:06
Олимпиада-2020: украинка Марченко создала на Играх в Токио громкую сенсацию
14:00
Виталий Кличко
Кличко презентовал проект "Дом общин" для представителей местного самоуправления
13:57
Денис Шмигаль
В Украине планируют вакцинировать большинство взрослого населения против COVID-19 до конца года, - Шмыгаль
13:56
коммуналка
Кабмин отложил повышение цен на электроэнергию до сентября
13:46
дорога
В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги могут стать платными в первую очередь
13:32
путлер
Фигу вам, а не "один народ". Что не так с социологией, где 41% украинцев возлюбили Путина?
13:30
Каждый день в часы пик: в Харькове будут проводить рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте
13:29
Сборная Германии по футболу провалилась на Олимпиаде-2020
13:25
Джулиан Ассанж
Джулиана Ассанджа лишили гражданства Эквадора
13:20
В Киеве произошло ДТП с автомобилями Jeep и Lexus
13:15
В России осудили двух "украинских шпионов"
13:01
В сентябре должны делать 200-250 тыс. прививок от COVID-19 в сутки, - Зеленский
12:55
тест covid
В Украине уже осенью будет доминировать штамм "Дельта", - врач-эпидемиолог
12:55
Сергей Ребров
Ребров перетащил в клуб из ОАЭ экс-тренера "Динамо"
12:47
суд
Россия осудила двух мужчин за продажу Украине клистронов к ракетному комплексу С-300
12:46
Зеленский
Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы
12:42
В пригороде Киева заработал бесплатный реабилитационный центр для детей
12:37
Привлечь внимание к бездействию власти в отношении ЛГБТ и произвола полиции: под Офисом президента проведут Рейвах Прайд
12:30
В Киеве во время парада на День Независимости над Крещатиком пролетят новые вертолеты Airbus
12:22
Олимпийского медалиста приговорили к 25 годам заключения
12:22
вода
Киевводоканал заявил, что вода из-под крана лучше бутилированной: привел три причины
12:20
Центрэнерго
"Центрэнерго" просит средства из резервного фонда на закупку угля
12:20
Мустафа Шентоп
Турция призвала "восстановить демократию" в Тунисе после увольнения премьера и спикера президентом
12:16
Зеленский
"На уровне стран Европы": Зеленский заявил о готовности Украины к новой волне коронавируса
11:59
НАЗК
НАПК начало проверять декларации Медведчука и 9 нардепов
11:56
"Нарушение порядка проведения массовых мероприятий": в Минске четыре человека получили от 13 до 28 суток ареста за пустые листки на окнах
11:55
вакцинция
Правительство планирует обновить план вакцинации от COVID-19
11:49
Зеленский
"С 1 августа сюрпризов не будет": Зеленский вынес на заседание СНБО вопрос о повышении тарифов на электроэнергию
11:44
Промоутер объяснил, как Усик может сорвать супербой Джошуа - Фьюри
11:40
Зеленский
Зеленский уверен, что саммит "нормандской" четверки состоится
11:29
Спикер турецкого парламента Шентоп: Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании общей армии
11:25
Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет, - Минобразования
11:23
Дмитрий Кулеба
28 стран подтвердили участие в "Крымской платформе", - Кулеба
11:11
Олимпиада-2020: украинский дзюдоист бурно отреагировал на дисквалификацию
11:04
Северный поток-2
В МИД Германии заявили о готовности провести консультации с Украиной по "Северному потоку-2", - ОП
10:59
Ночью на границе в районе Кельбаджара войска Армении и Азербайджана устроили перестрелку: трое убитых и раненые
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV